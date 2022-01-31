85 مدمنًا داخل سلخانة تعذيب.. ماذا حدث داخل مصحة مخالفة بأبو النمرس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من فرقة جنوب الجيزة ومباحث رعاية الأحداث فيلا مستأجرة يتخذها أحد الأشخاص "هارب" كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص".

التحريات أفادت بأن المشكو في حقه يحتجز عددًا من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون استشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "هارب" مقيم بالجيزة) بإستئجار فيلا كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة ، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الفيلا بقيادة العقيد محمد مختار مفتش فرقة الجنوب، أمكن 4 أشخاص -لثلاثة منهم معلومات جنائية- قائمين على إدارتها، كما تبين وجود 85 مدمنا.

بسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرها عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقيدونهم بالحبال ويعتدون عليهم بالضرب.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء دون استشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.