مد أجل النطق بالحكم على متهم بـ"مذبحة كرداسة" لـ 9 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة المتهم علام سيد علام القزاز، بقضية اقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة 9 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية كلا من المستشارين رأفت ذكي وحسام الدين أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام، لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي .

ومن الجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقاً.