تأجيل محاكمة 10 متهمين بـ"أحداث عنف المطرية" لـ 6 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاثنين، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 10 متهمين بالتجمهر والتأثير علي السلطات العامة في إعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية.. لجلسة 6 فبراير لعدم احضار المتهم السابع من السجن وللقرار السابق وهو استكمال سماع مرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة العام للمتهمين تهم التجمهر والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها باستخدام القوة والعنف بدائرة قسم المطرية حال كون بعضهم حاملين للأسلحة النارية والذخائر علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت لهم تهمة قتل إثنين من المواطنين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرعوا في قتل ثلاثة مواطنين آخرين بأن صوبوا تجاههم أعيرة نارية " فرد خرطوش ومسدس فردي الطلقات " قاصدين من ذلك إزهاق روحهم فأحدثوا بهما الإصابات التي جاء وصفها بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية على النحو المبين بالتحقيقات.