ترسانة سلاح ومخدرات ومصابين.. حصيلة مأمورية الرصاص في أوسيم وكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن حصيلة المضبوطات التي عثر عليها داخل 3 أوكار تستخدمها عناصر إجرامية في ممارسة أعمال مخالفة للقانون بمركزي أوسيم وكرداسة.

المأمورية التي ترأسها اللواء عاصم أبو الخير وبمشاركة العمي هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، والعقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، تمكنت من ضبط3 مسجلين خطرا بحيازتهم ( 7 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 11 خزائن آلية – 3 أسطوانات هيروين – 537 لفافة هيروين – مبالغ مالية – ماكينة عد مبالغ مالية – نظارة ميدان – 3 دراجات نارية – 2 مركبة "توك توك").

استهدفت المأموريات 3 منازل بدائرة مركزي (كرداسة – أوسيم) تستخدمها تلك العناصر في ممارسة نشاطهم الإجرامي، وحال مداهمة القوات لأحد المنازل المشار إليها بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما أسفر عن إصابة أحد المزارعين "من جانب العناصر الإجرامية " بنطاق المنزل محل الواقعة.

أمكن ضبط 3 عناصر إجرامية "أحدهم مصاب بأعيرة نارية، كما أُصيب مجند من قوة قطاع الأمن المركزي، وتم نقل جميع المصابين لإحدى المستشفيات لإجراء الرعاية اللازمة لهم.

تحرر المحضر اللام، ووجه اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.