إصابة عنصر إجرامي ومجند في تبادل إطلاق النار بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت مأمورية رفيعة المستوى من مباحث الجيزة، تنسيقًا مع قطاعي الأمن العام والمركزي حملة مكبرة استهدفت ضبط العناصر الإجرامية بمركزي أوسيم وكرداسة.

استهدفت المأموريات 3 منازل بدائرة مركزي (كرداسة – أوسيم) تستخدمها تلك العناصر في ممارسة نشاطهم الإجرامي، وحال مداهمة القوات لأحد المنازل المشار إليها بادرت العناصر الإجرامية بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما أسفر عن إصابة أحد المزارعين "من جانب العناصر الإجرامية " بنطاق المنزل محل الواقعة.

أمكن ضبط 3 عناصر إجرامية "أحدهم مصاب بأعيرة نارية، كما أُصيب مجند من قوة قطاع الأمن المركزي، وتم نقل جميع المصابين لإحدى المستشفيات لإجراء الرعاية اللازمة لهم.