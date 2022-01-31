ابتزوها بصورها.. الداخلية تكشف ملابسات انتحار فتاة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، ملابسات واقعة انتحار إحدى الفتيات، عقب ابتزازها بنشر صور لها على "فيس بوك"، وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالبة -مقيمة بدائرة المركز) مُصابة بحالة إعياء (ادعاء تناول مادة سامة) ووفاتها.

بالانتقال وسؤال كلٍ من (والدتها وشقيقتها - مقيمتان بذات العنوان) اتهمتا (شخصان، 3سيدات "جارة المجني عليها ونجلتيها") بالتشهير بالمتوفية بنشر صور خادشه لها على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتداول الصور المشار إليها فيما بينهم عقب قيام أحد المتهمين بإرسالها إلى المتهم الثاني الذي قام بإرسالها إلى نجلتي جارة المجني عليها، حيث قامت جارة المجني عليها بمساعدة إحدى نجلتيها باستغلال الصور وتهديد الشاكيتين بنشرها في حالة عدم حضورهما لمسكنهما للاعتذار لهما لوجود خلافات جيرة بينهما، وأضافتا بعدم قيامهما بنشر تلك الصور.

وأضاف أحد المتهمين بأن المتوفاة قامت بالاتصال به منذ يومان وأخبرته أنها سوف تقوم بالانتحار عن طريق تناول قرص لحفظ الغلال، وبسؤال صديقة المتوفاة (طالبة -مقيمة بدائرة المركز) قررت بتقابلها مع المتوفاة عقب أداء الامتحان وتوجها لمحل مبيدات زراعية وقامت المتوفاة بشراء قرص لحفظ الغلال واستعارت هاتفها المحمول وأجرت مكالمة للمتهم الثاني ثم تركتها وذهبت للمنزل وبسؤال صاحب محل المبيدات أيد ما سبق.