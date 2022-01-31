الداخلية: ضبط 118 قضية مخدرات وتنفيذ 65097 حكمًا قضائيًا متنوعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن 154 قطعة سلاح ناري، 118 قضية مخدرات، وتنفيذ 65097 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الحملة، 162 قضية مخدرات، بإجمالي 171 متهمًا، وضبط 31 متهما هاربا، و18 متهما في أعمال بلطجة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.