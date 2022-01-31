ضبط شخص زور محررات رسمية وقلد أختام حكومية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وترويجها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها لنفسه، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه تم ضبط (35 خاتم مقلد خشبي لشعار الجمهورية منسوب لعدة جهات حكومية – 8 خاتم أكلاشيه مقلد منسوب لعدة جهات أجنبية – 17 أكلاشيه مقلد منسوب صدروها لعدة جهات حكومية – 6 عقود تمليك خالية البيانات معدة للتزوير وممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية – 5 توكيلات خالية البيانات معدة للتزوير ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب صدوره لجهات حكومية – 2 هاتف محمول).

بمواجهة المتهم أقر بممارسته لنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.