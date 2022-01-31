بتعاملات بلغت 4 ملايين جنيه.. ضبط شخص اشترك مع آخر في تجارة العملة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بسوهاج؛ لاشتراكه مع آخر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول") – أحد أقاربه، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والاتفاق مع بعض شركات الصرافة هناك على استبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، ويقوم عقب ذلك بإرسال قيمتها بالعملة المحلية من خلال تحويلات بنكية على حساب الثاني بأحد البنوك، ويقوم الأخير عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

تبين أن حجم تعاملات المتهمان خلال عام طبقاً للفحص المستندي 4٫150٫000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.