ضبط شخص زور كشف حساب بنكي صادر من بنك بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص؛ لقيامه بتزوير كشف حساب بنكي صادر من بنك بالدقهلية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بتزوير كشف حساب بنكي باسمه منسوب صدوره إلى أحد البنوك مثبت به العديد من حركات السحب والإيداع بمبالغ مالية بهدف إظهار ملاءته المالية "على غير الحقيقة" وتقديمه عقب ذلك ضمن المستندات المقدمة منه لسفارة إحدى الدول بالبلاد بهدف الغش والتدليس للحصول على تأشيرة دخول لتلك الدولة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وأنه قام بتزوير كشف الحساب المشار إليه عن طريق استخدام برامج التعديل والحذف والإضافة "الفوتوشوب" وتحميله على هاتفه المحمول وطباعته بأحد مقاهي الإنترنت وتقديمه لسفارة تلك الدولة ضمن الأوراق المقدمة للحصول على تأشيرة دخول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.