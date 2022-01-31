الداخلية تقيم احتفالات لأسر الشهداء والمصابين احتفالاً بعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أقامت مديريات الأمن احتفاليات لعدد من أسر الشهداء والمصابين؛ لمشاركتهم الاحتفال بعيد الشرطة وتضحيات رجالها البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة وفي إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة والمصابين تقديراً وعرفناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.

وتم خلال الاحتفاليات تقديم التهنئة لأسر الشهداء والمصابين بتلك المناسبة الوطنية التي تؤكد أن الشرطة المصرية كانت ومازالت تقدم التضحيات وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

وأعربت أسر الشهداء والمصابين عن تقديرهم واعتزازهم بتلك الاحتفاليات والتي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.