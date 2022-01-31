خالفوا التعليمات.. تحصيل 7 آلاف غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة 7730 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 7673 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 57 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة و669 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق و166 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 936 أرجيلة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.