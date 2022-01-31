الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديل 4 قوانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 3 مكرر (هـ)، الصادر في 26 يناير 2022، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل 4 قوانين، منها قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 1 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

كما صدق على قانون رقم 2 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

كما صدق الرئيس على القانون رقم 3 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

كما وافق الرئيس على قانون رقم 4 لسنة 2022 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.