مصدر بـ"المصرية لنقل الكهرباء" يكشف عن وضع جهد التيار على محطة محولات الضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عن وضع الجهد الكهربائي على محطة محولات الضبعة؛ جهد 22/66/220 ك.ف، بمحافظة مطروح.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الاثنين، أن إنشاء تلك المحطة يأتي في إطار سعي قطاع الكهرباء بتدعيم الشبكة القومية الموحدة بمنطقة الساحل الشمالي من ناحية، ومن ناحية أخرى يأتي ضمن تجهيز وتهيئة موقع الضبعة لإنشاء المحطة النوویة.

وأضاف المصدر أن هذا المشروع يتبع منطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، وتم توقيع العقد الخاص به بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وإحدى شركات القطاع الخاص بتكلفة 303 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن تلك المحطة تعد هي الأولى من نوعها في منطقة الضبعة، وتقع على ساحل البحر المتوسط، وقامت الشركة المنفذة بكل أعمال التصمیم الهندسي والتورید والتركیب والإنشاء لمحطة محولات الضبعة جهد ۲۲۰/٦٦/۲۲ ك.ف سعة (۲ ۱۷٥ م.ف.ا + ۳٤۰ م.ف.ا) من النوع المعزول بالغاز GIS .

وأكد المصدر أن تلك المحطة تعتبر من المحطات المحوریة بالمنطقة لقیامها بالربط مع محطة محولات الضبعة الإنشائیة داخل نطاق المحطة النوویة بجانب تأمین الكهرباء اللازمة للقطاع الساحلي بربطها مع محطات مراسي ومرسى مطروح وبرج العرب الترفيهية، من خلال جهد ۲۲۰ ك.ف، وأيضاً قیامها بالربط مع محطات الفوكة والحمرا من خلال جهد ٦٦ ك.ف.أ ، لافتًا إلى أن المحطة ستقوم من خلال جهد ۲۲ ك.ف بتغذیة الموزعات الخاصة بالإنشاءات المستقبلیة للضبعة الإنشائیة والمباني الخدمية بداخل الضبعة النوویة وأیضًا تغذیة القرى السیاحیة بطول خط الساحل الشمالي حتى محافظة مطروح.