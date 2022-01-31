سماء الجمالية تتحول للأحمر والأسود.. ماذا يحدث في حريق الحسين؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاقمت الأوضاع في حريق هائل اندلع بمحيط مسجد الإمام الحسين بحي الجمالية بمحافظة القاهرة، مساء الأحد. بعد مرور أكثر من ساعة على اندلاع الحريق امتدت النيران إلى وحدات عقار مكون من 3 طوابق لتتحول إلى كتلة من اللهب وسط تصاعد كثيف للأدخنة.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بتعزيزات إضافية ليصل إجمالي السيارات 10 سيارات بينها خزانات مياه استراتيجية بسعات مختلفة مدعوما بمعدات المحافظة من رافعة وسلم هيدروليكي.

اللقطات الأولى أظهرت ارتفاع ألسنة النيران من الطابق الأخير للبناية قبل أن تمتد إلى الطابقين الأول والثاني ومحال تجارية بالأرضي وسط تصاعد كثيف للأدخنة.

الأمر لم يتوقف عند جحيم النيران بل امتد إلى استغاثة بعض الأهالي من أعلى سطح العقار "إلحقونا في ناس كبيرة هنا مش عارفين ينزلوا" ليوجه قائد أطقم الإطفاء مساعديه بسرعة محاصرة النيران من جهة، وفرد سلم هيدروليكي مدعوما بفريق إنقاذ بري لإجلاء كبار السن والسيدات والأطفال.

مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة أرجعت سبب الحريق إلى انفجار "بوكس" كهرباء بأحد المباني، ما أسفر عن اشتعال الحريق.

بدوره، الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، إن الحريق بعيد تمامًا عن مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، ومبنى المديرية.

أضاف "صلاح" في تصريحات لمصراوي، أن الحريق اندلع في بعض محلات البخور القريبة من مسجد الإمام الحسين، مشيرًا إلى أن المسجد ومبنى المديرية لم يتضررا من الحريق.