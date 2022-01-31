مصادر أمنية: انفجار "بوكس" كهرباء سبب حريق الجمالية ولا خسائر بشرية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

صرحت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة، أن حريق الجمالية وقع بأحد المباني القريبة من مباني الأوقاف، وتعزز قوات الحماية المدنية تواجدها بمحيط الحريق لمحاصرة ألسنة النيران.

وأكدت المصادر لـ "الخليج 365"، عدم وقوع أي ضحايا جراء الحريق، وجار السيطرة عليه لتقليل حجم الخسائر.

وأفادت المصادر أن الحريق وقع إثر انفجار "بوكس" كهرباء بأحد تلك المباني ما أسفر عن اشتعال الحريق.

وأظهر مقطع فيديو متداول نشوب حريق في الطابق الأخير لأحد المباني القريبة من مسجد الحسين وسط انتشار رجال الحماية المدنية وكردون أمني فرضته الشرطة.

البداية تعود إلى تلقي غرفة النجدة بلاغ بنشوب حريق بالقرب من مسجد الإمام الحسين، وأخطرت بدورها غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات إطفاء لإخماد الحريق.