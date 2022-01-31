الصحة تكشف أهمية شرب الماء لمصابي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، أهمية شرب الماء بكثرة للمصاب بفيروس كورونا خلال فترة العزل المنزلي.

وقالت الوزارة، إن شرب الكثير من الماء خلال فترة العزل المنزلي، يحافظ على درجة حرارة جسمك ويساعدك في مقاومة العدوى.

ونصحت وزارة الصحة، بضرورة شرب من 8 إلى 10 أكواب يوميًا للحافظ على درجة حرارة الجسم، والصحة العامة، ومقاومة الأمراض، وحيوية الجسم.

وأوضحت الوزارة أن الماء هو الخيار الأفضل، لكن يمكن شرب عصائر الفواكه الطبيعية بدون السكر أو استبدال السكر بعسل النحل بكميات قليلة.