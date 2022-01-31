التفاصيل الكاملة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول عن انطلاق دورتها الجديدة لعام 2022.

وتم الاتفاق على إطلاق اسم الفنانة إيمان خيري شلبي (1978 – 2021) على الدورة الثالثة التي تنطلق في ذكرى ميلاده الرابع والثمانين والتي تحل غدا الاثنين، 31 يناير.

ووفق بيان صحفي، فإن فكرة الجائزة كما أعلنت عنها إيمان خيري عام 2020 جاءت تخليدا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011) وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول، ورعت إيمان دورتيها الماضيتين قبل أن ترحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض يوم 12 سبتمبر الماضي.

تشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو الكترونية، ولا يشترط حد أقصى للسن.

وتستمر الجائزة في شراكتها مع دار الشروق للنشر والتي تعاونت مع الجائزة في دورتها الماضية، وأصدرت دار الشروق الرواية الفائزة في الدورة الماضية وهي رواية "النقشبندي" للكاتبة رحمة ضياء هذا الشهر، تزامنا مع الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتستحدث الجائزة هذا العام - على هامشها - مسابقة جديدة للنقد الأدبي. ومن شروط المسابقة أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون البحث مكتوبا بلغة ملتزمة بشروط النقد الأدبي المتعارف عليها، وأن يكون موضوع البحث "عالم خيري شلبي الروائي والقصصي"، وأن تكون عدد كلماته ما بين 2000 إلى 5000 كلمة. وسوف تكون هناك جائزة مالية لهذه المسابقة.

أما عن جدول أعمال الجائزة فسوف يكون على النحو التالي:

- بداية التقديم للجائزة من 1 فبراير وحتى 30 أبريل 2022.

- إعلان القائمة الطويلة 1 يوليو 2022.

- إعلان القائمة القصيرة 21 يوليو 2022.

- إعلان الفائز (في الرواية والبحث النقدي) 9 سبتمبر 2022.

وترسل الأعمال بصيغة word على البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة: [email protected] ومرفق بالرسالة الإلكترونية صورة من البطاقة الشخصية وإقرار بعدم نشر أي عمل روائي ورقي أو الكتروني سواء قبل التقدم للجائزة أو حتى موعد الإعلان عن النتيجة في 9 سبتمبر 2022.