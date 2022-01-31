بيان عاجل من الثقافة بشأن احتلال دار نشر المساحة المخصص لأخرى في معرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت وزارة الثقافة، بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه ما وصفته بالتدليس والتزييف على جمهور المعرض وإدارته.

وقالت هيئة الكتاب في بيانها: "ساء إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب ما حدث من إحدى دور النشر غير المشاركة بالأساس بالمعرض في دورته الثالثة والخمسين، حيث قامت تلك الدار بالتدليس والتزييف على جمهور المعرض وإدارته بعد أن احتلت موقعًا شاغرًا لإحدى دور النشر المشاركة بالمعرض واضعةً ملصق على لوحة الدار بتصميم وألوان مشابهة لألوان وتصميم معرض هذا العام".

وأضاف البيان: "كانت إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب سلمت "دار جنة الأطفال (السورية)" مساحتها التي تعاقدت عليها هذا العام وفقًا للقواعد المنظمة؛ بعد تأخر كتب الدار في الوصول إلى الجناح المخصص لها قبل انطلاق دورة هذا العام وفقًا للمواعيد المحددة، وأخطرت إدارةُ المعارض هذه الدار السورية المشاركة برفض أية توكيلات داخل جناحها نظرًا لأن مساحة التسعة أمتار لا تتيح لأية دار حيازة توكيل وفقا للقواعد الموضحة بكراسة الشروط".

وأكمل البيان: "أثناء حملة تفتيش مستمرة داخل أرض المعرض اكتشفت إدارة المعارض عملية تزييف تمثلت في قيام إحدى الدور بوضع ملصق لها على لافتة الدار السورية ومن ثم تعاملت إدارة المعارض مع الواقعة على الفور وفقًا للقوانين المنظمة واتخذت كافة الإجراءات حيال عملية التزييف التي قامت بها الدار".

وتابع البيان: "لعل الأغرب هو تصوير المزيفين للأمر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنه إغلاق قسري وافتئات من المعرض وإدارته ووزارة الثقافة المصرية".

وختمت الهيئة: "إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب إذ تصدر هذا البيان العاجل لتؤكد أنها لا يمكن لها قبول أية محاولة للتزوير أو التزييف أو تجاوز القانون، وحرصها الدائم على وضع الحقائق بشفافية أمام الرأي العام أولا بأول، فإن إدارة المعرض تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذا الأمر".