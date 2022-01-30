"عمار" يطلب تطليق زوجته: "بتطبخ للكلب وتقولي اطلب دليفري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

أقام "عمار. ق"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بخلع زوجته، مبررًا طلبه "من يوم جوازنا ومراتي بتهتم بكلبها أكتر مني.. بتطبخ للكلب وتقولي اطلب دليفري".

يروي الزوج اللحظات الأولى من زواجهما: عشت أيام غريبة للغاية مع زوجتي منذ الأيام الأولى، فمن البداية وأنا ألاحظ أن زوجتي لا تذهب للنوم إلا عقب الاطمئنان على كلبها وإطعامه والاستيقاظ مبكراً كي تخرجه للجري بالشارع".

يضيف "عمار": زوجتي لا تقوم بتحضير الطعام وتكتفي بطلب الأكل دليفري، في حين تقضي ساعات يوميًا داخل المطبخ لتحضير طعام الكلب، حتى أنها تذهب إلى السوبر ماركت أسبوعيًا لشراء مستلزماته وطعامه.

وعن اليوم الذي قرر فيه الانفصال، أوضح "عمار": زواجنا لم يستمر سوى 4 أشهر فقط، ولم استطع بعدها الاستمرار، فزوجتي أفعالها غير حديثها، فهي تتعمد تجاهلي وعدم الاهتمام بأولوياتي، ما دفعني لمطالبتها بالطلاق لكنها رفضت.

يختتم الزوج: لم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة، وبالفعل أقمت دعوى قضائية للمطالبة بتطليقها، ومن حينها ولا أعلم شئ عن زوجتي ولاتزال الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.