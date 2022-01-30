"كان متعلق في التالت".. كواليس فيديو إنقاذ طفل عين شمس من الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه طفل صغير يتشبث بشرفة شقة في الطابق الثالث في حالة مرعبة لسقوطه إلى أن حاول شاب بالدور الأسفل إنقاذه.

في البداية لم يتمكن الشاب من إنقاذ الطفل إلى أن ساعده شخص آخر ممسكًا بقدميه حتى يستطيع الإمساك بالطفل في الدور الأعلى.

ونجح الشابان، في إنقاذ الطفل الصغير من السقوط، كما ظهر مجموعة من الشباب وقفوا أسفل العقار في حي عين شمس وهم في حالة ترقب بسقوط الطفل لكي يتم انقاذه عن طريق الإمساك بغطاء يشبه غطاء السيارة.