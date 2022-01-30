نجل الأديب عبدالتواب يوسف: أعمال والدي تؤهله لدخول موسوعة جينيس

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- محمود بكار:

استضافت القاعة الرئيسية باليوم الرابع من الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة بعنوان "كتابات عبدالتواب يوسف للأطفال" بمشاركة الدكتور جمال الشاعر، الدكتور حسن البنهاوي، والإعلامي عصام عبد التواب يوسف، والكاتبة ثريا عبدالبديع.

واستعرض الحضور العبقرية الأدبية للكاتب الكبير الراحل عبدالتواب يوسف وأساليبه الإبداعية الموجهة للأطفال، والتي اتسمت بالانفتاح علي العالم وهدفت إلى فتح افاق فكرية جديدة للنشء والشباب، كما تم تناول مكانته كأحد أول الأدباء الذين تطرقوا لضرورة مواكبة الثورة الرقمية والاجتهاد وإعمال العقل في تكوين أجيال مستنيرة.

وقال الروائي عصام يوسف نجل رائد أدب الأطفال عبدالتواب يوسف، ننظم هذا العام مسابقة للأطفال باسم عبدالتواب يوسف، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الحكي، والتلخيص، والرسم، سيتم إعلان جوائزها السبت المقبل، الموافق ٥ فبراير المقبل، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وطالب بضرورة طباعة أعمال الكاتب عبدالتواب يوسف، قائلا: إن الراحل له العديد من نوادر الكتب للأطفال لابد من إعادة طباعتها مرة أخرى حتى يعرف الجيل الجديد كتاباته وأدبه للأطفال.

وأضاف: والدي كان قارئا جيدا للأحداث من بينها أحداث حرب أكتوبر المجيدة، ثم تحويلها إلى فكرة وحكاية في أعماله الأدبية، متمنيا أن يدخل اسم والده موسوعة جينيس لأنه يمتلك رصيدا هائلا من كتب الأطفال، مؤكدا أنه تجربة إبداعية لن تتكرر.

كما طرح الدكتور جمال الشاعر فكرة التنسيق مع محافظ بني سويف لإقامة مهرجان سنوى للطفولة بمحافظة ببني سويف لإحياء ذكرى الأديب الراحل ليتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة تشمل الرسم، الموسيقي الشعر وأعمال الابتكار وغيرها إلى جانب مكتبة متخصصة دائمة تضم أعماله.