"قومي المرأة" يشيد بقرار فتح باب التعيين للخريجات في مجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجّه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه ، الشكر والتقدير للمستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، لإعلانه عن قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث بدءا من اول السلم القضائي لأول مرة في تاريخ المجلس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى في بيان اصدرته اليوم الأحد، عن بالغ سعادتها، قائلة" يعد هذا الاعلان الخطوة الأولى في طريق تحقيق أحد أهم أحلام المرأة المصرية التي ناضلت للوصول اليه على مدار 72 عاما ، وهو التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز".

وأضافت أن ذلك الحلم لم يكن ليتحقق دون الدعم والمساندة القوية من الإرادة السياسية المؤمنة بتمكين المرأة .. موجهة خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعم الأول للمرأة المصرية على اهدائه المرأة عصراً ذهبياً تتحقق فيه جميع أحلامها وطموحاتها.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص التهاني إلى الدفعة الأولى وإلى الأجيال القادمة التي سيتم تعيينها بمجلس الدولة ، متمنية لهن النجاح والتوفيق ، مؤكدة ثقتها في نجاحهن وقدرتهن في اثبات الكفاءة في هذا المنصب المهم.