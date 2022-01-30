أمين سر "قيم الشيوخ" لمصراوي: جاهزون للتحقيق مع نائب أسيوط المفصول من مستقبل وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشف أمين سر لجنة القيم بمجلس الشيوخ النائب خالد أبو الوفا تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الذي عقد اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الله عصر، موضحا أنه تم انتخاب هيئة مكتب اللجنة في إطار الاجتماع الإجرائي.

وقال أبو الوفا، في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، إن أعضاء اللجنة انتخبوا خلال الاجتماع الإجرائي هيئة مكتب اللجنة في دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، وفاز النائبين محمد عزمي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عريبي، بمنصب الوكيلين، فيما تشرفت بثقة الزملاء بمنصب أمين سر اللجنة.

وأضاف أن اللجنة لم تتطرق نهائيا لموضوع التحقيق مع النائب مصطفى محمد سالمان المفصول من حزب مستقبل وطن والمحال من المجلس إلى لجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع تمثل خروجًا عن القانون.

وأشار إلى أن جدول أعمال اللجنة اليوم لم يكن التحقيق مع النائب مصطفى محمد سالمان لم يتضمن هذا الأمر، موضحا أن اللجنة ستعقد اجتماعا لاحق وقبل الموعد القانوني لمسألة التحقيق مع النائب المذكور.

ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بمتابعة التحقيقات التي تمت مع النائب في الجهات القضائية الأخرى حال تم وكذلك متابعة القضية برمتها من أجل الإطلاع على كافة التفاصيل لإجراء تحقيق شفاف وجيد.

ونوه أمين سر لجنة القيم بمجلس الشيوخ النائب خالد أبو الوفا إلى أن اللجنة تعمل دون تحزب وكافة الأعضاء يمثلون مجلس الشيوخ من أجل إظهار صورة المجلس كما هى تليق بتاريخ مصر النيابي، مشيرا إلى أن التحقيق مع النائب المذكور سيتم وفقًا للقانون ولائحة المجلس والعمل النيابي بعيدا عن الانتماءات الحزبية.

وشدد على أن اللجنة برئاسة المستشار عصر تضم كوكبة من الأعضاء في تخصصات مختلفة ويكفي أن على رأسها قامة قضائية كبيرة مثل المستشار عصر بالإضافة إلى هيئة مكتبها وكافة الأعضاء الذين يمثلون كافة الأطياف المصرية.

وأكد أمين سر لجنة القيم بمجلس الشيوخ أن اللجنة جاهزة للعمل بكافة كوادرها خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، منوها أن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بشرف التمثيل وعازمون على خدمة مجلس الشيوخ والحياة النيابية المصرية العريقة.

وكان المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، قد قال إن هيئة مكتب المجلس قررت إحالة النائب مصطفى محمد سالمان إلى لجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع تمثل خروجًا عن القانون.

وأضاف عتمان في بيان، إن الإحالة يأتي إعمالاً للمادتين ٣١ و ٣٢ من اللائحة الداخلية واللتين أجازتا لمكتب المجلس إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وأكد مجلس الشيوخ رفضه التام لأية تجاوزات تَصدر عن أي من أعضائه تُمثل خروجاً عن القانون أو إنتهاكاً لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى، وعدم التوانى نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحياً داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات سالفة الذكر.

تجدر الإشارة إلى أن قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ جاء عقب تلقى قرارًا من حزب مستقبل وطن بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائياً من عضوية الحزب والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لارتكابه وقائع تمثل خروجاً عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر.

وكان حزب مستقبل وطن، قرر فصل النائب مصطفى محمد سليمان حسن عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيا من عضوية الحزب؛ بسبب تعديه بالضرب على إحدى السيدات.

وكلف الحزب، الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه.

وأكد الحزب، أن اتخاذه لتلك القرارات الفورية والعائلة تجاه النائب جاء في ضوء ارتكابه واقعة تمثل خروجا عن المألوف في أوساط المجتمع المصري وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مبرر وذلك لقيامه بالتعدي بالضرب على إحدى السيدات وزوج كريمتها مما يعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.