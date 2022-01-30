علي عبدالعال وحمدي بدين وإلهام شاهين في عزاء ياسر رزق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي وأسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

حضر للمشاركة في عزاء الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، والمقام حاليا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان السابق، واللواء حمدي بدين، رئيس قطاع الشرطة العسكرية الأسبق، والفنانة إلهام شاهين، وممثلين عن رئاسة الجمهورية.

وبدأ منذ قليل، عزاء الكاتب الصحفي الراحل ياسر رزق، والذي توفي صباح الأربعاء الماضي، وذلك بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وحضر للمشاركة في العزاء كل من: المستشار عمر مراون، وزير العدل، والكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب.

كما يشارك في العزاء أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام السابق، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء صفوت النحاس، رئيس المعهد القومي للتخطيط والمجلس الوطني للتدريب والتعليم.

وحضر أيضاً الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفي عبد الله السناوي، والكاتب الصحفي عصام كامل والكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس نقابة الصحفيين.

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