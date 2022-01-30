أرملة الكاتب الصحفي ياسر رزق تتلقى واجب العزاء (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

ظهرت الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، أرملة الكاتب ياسر رزق، في عزاء الراحل اليوم الأحد في مسجد المشير بالتجمع الخامس، لتلقي واجب العزاء في زوجها الراحل.

وبدأ عزاء رزق، الذي وافته المنيه الأربعاء الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة، بحضور عدد من الشخصيات العامة والبرلمانيون وكبار الكتاب الصحفيين.

وشارك ضياء رشوان نقيب الصحفيين في العزاء، كما تلقى واجب العزاء بجانب الأسرة وقيادات مؤسسة أخبار اليوم.

وأقيمت جنازة للكاتب الصحفي ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي في مسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه ومحبيه.

كما أقامت أسرة الكاتب الراحل، عزاءً شعبيًا الخميس الماضي، في مسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وتوفى رزق الأربعاء الماضي، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.​