حذف عقار من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1213 لعام 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: حذف العقار الكائن برقم 34 - 36 تنظيم 16 صفيحة شارع كفر عبده قسم سيدي جابر حي شرق من سجل المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة الإسكندرية وفقا للضوابط الواردة بكتاب المستشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المحكمة الإدارية العليا (أ) الدائرة الأولى عليا رقم 2021/211.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: