بدء عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تصوير- هاني رجب:

بدء مساء اليوم الأحد، عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق، الذي وافته المنيه الأربعاء الماضي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتلقى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، العزاء بجانب الأسرة وقيادات مؤسسة أخبار اليوم الصحفية.

وأقيمت جنازة الكاتب ياسر رزق بعد ظهر الخميس الماضي في مسجد المشير، بحضور المئات من أصدقائه ومحبيه، في جنازة شهدت بكاء العديد منهم على خسارته.

كما أقامت أسرة الكاتب الراحل، عزاءً شعبيًا في مسقط رأسه بمدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وحضره المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، وقياداتها الشعبية والتنفيذية.

وتوفى ياسر رزق صباح الأربعاء الماضي رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، متأثرًا بأزمة قلبية.