مفاجأة في تسمم 4 أشقاء بأطفيح.. أختهم الكبرى رشت الطعام بمبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عن ملابسات جديدة في واقعة تسمم 4 أشقاء إثر تناولهم وجبة فاسدة بمركز أطفيح.

تبين أن الأخت الكبرى تعاني من إعاقة ذهنية قامت برش مبيد حشري على الطعام، ما أسفر عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وإصابة أشقاءها الثلاثة (10 سنوات - 6 سنوات - سنتان).

البداية تعود إلى تلقي العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق إشارة من أحد المستشفيات بوصول ٤ أشقاء مصابين بحالة إعياء شديدة.

تبين بالفحص أن الأشقاء الأربعة تناولوا وجبة فاسدة ليصابوا بحالة تسمم نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلفظ طفلة أنفاسها الأخيرة بينما يتلقى أشقائها الثلاث العلاج.

ويستمع رجال المباحث بقيادة المقدم محمد سعيد ومعاونه الرائد عبد الحليم الجيار إلى أقوال الأم للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.