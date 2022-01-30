الداخلية تضبط 300 طربة حشيش بالمجرى الملاحي لقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، في إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية لتهريب 300 طربة لمخدر الحشيش مخبأة داخل حمولة سيارة بمقطورة عبر المجرى الملاحى لقناة السويس، تقدر قيمتها المالية بحوالى 3 ملايين جنيه.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الفيوم) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها مستخدماً سيارة نقل بمقطورة عبر إحدى المعديات لترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس ، وبحوزته(300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام "مخباة داخل حمولة جبس بالسيارة"- مبلغ مالى–هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (3 ملايينجنيه تقريباً)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.