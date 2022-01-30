اللواء محمود توفيق يستقبل وزير الدفاع وقيادات القوات المسلحة للتهنئة بعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

إستقبل اللواء محمود توفيق- وزير الداخلية - اليوم الأحد بمقر وزارة الداخلية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر - رئيس أركان حرب القوات المسلحة -ووفد من كبار قادة القوات المسلحة - لتقديم التهنئة له ولهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لعيد الشرطة.

فى بداية اللقاء أكد الفريق أول محمد زكى - القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى - أن معركة الإسماعيلية الخالدة تُجسد صفحة مضيئة من سجل الوطنية والنضال المصرىوتعكس تلاحم الشعب المصرى مع شرطته في سبيل الدفاع عن الوطن وأمان المواطنين فى مواجهة عدو تسلح بعتاد وذخيرة .. معرباً عن تقديره لتضحيات رجال الشرطة المتواصلة فى مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره.

وأشاد وزير الداخلية بما تقدمه قواتنا المسلحة الباسلة لتدعيم ركائز الأمن والتنمية والاستقرار فى كافة ربوع البلاد، مشيراً إلى التعاون الوثيق والمستمر بين رجال الشرطة وأشقائهم فى القوات المسلحة باعتبارهما جناحا الأمن للأمة

المصرية، مؤكداً أن التاريخ يسطر لتلك المؤسستين العريقتين بأحرف من نور تواصل الأجيال فى مسيرة البذل والعطاء وفاءً لتطلعات الشعب المصرى العظيم وفداء لوطن حقق بإنجازاته الشامخة مكانته عبر العصور.