سيارتا إطفاء تخمدان حريقا في شقة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الأحد، حريقا شب في وحدة سكنية بحي العمرانية غرب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع مجمع المدارس.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد.

حاصر رجال الدفاع المدني ألسنة اللهب، وتمكنوا من السيطرة على الحريق وسط انتشار رجال الشرطة.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.