السجن 3 سنوات لربة منزل تروج "الترامادول" داخل مستشفى الحسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، ربة منزل بالسجن 3 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه لاتهامها بحيازة الترامادول داخل مستشفى الحسين بالجمالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طاهر وعضوية المستشارين أحمد إبراهيم ومحمد جمال عبد الشافي وأمانة سر رجب شعبان.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 2198 جنايات الجمالية، قيام ربة منزل "أزهار د. س»"، بإحراز بقصد الاتجار كمية من الأقراص المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وقال خيري عبد الفتاح، ضابط شرطة، مجري التحريات إنه في أثناء تأمين مستشفى الحسين الجامعي وردت إليه معلومات بأن المتهمة وأخرى "سبق الحكم عليها" تروجان الأقراص المخدرة داخل المستشفى، وبسؤالهما عن سبب ترددهما علي المستشفى قررتا أنهما حضرتا لزيارة والدتهما مريضة" وبتفتيشهما بمعرفة إحدى الممرضات، تبين حيازتهما لـ 970 قرصا مخدرا داخل علبة دواء.