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انهيار منزل في إمبابة.. والتحريات: صادر له قرار إزالة مُنذ 14 سنة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق ملابسات انهيار منزل بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بدائرة القسم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري يترأسه اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص انهيار منزل خال من السكان مكون من طابق واحد سقف خشبي، وصادر قرار بإزالته منذ عام ٢٠٠٨.

تحرر المحضر اللازم، وتم انتداب لجنة هندسية للمعاينة والوقوف على سلامة المباني المجاورة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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