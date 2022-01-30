انهيار منزل في إمبابة.. والتحريات: صادر له قرار إزالة مُنذ 14 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء علاء فاروق ملابسات انهيار منزل بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بدائرة القسم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري يترأسه اللواء علاء خلوصي.

تبين بالفحص انهيار منزل خال من السكان مكون من طابق واحد سقف خشبي، وصادر قرار بإزالته منذ عام ٢٠٠٨.

تحرر المحضر اللازم، وتم انتداب لجنة هندسية للمعاينة والوقوف على سلامة المباني المجاورة.