مصرع طفلة وإصابة أشقائها الثلاثة إثر تناولهم وجبة فسيخ بأطفيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقيت طفلة مصرعها وأصيب ٣ من أشقائها بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة فسيخ بمركز أطفيح جنوب الجيزة.

تلقى العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق إشارة من أحد المستشفيات بوصول ٤ أشقاء مصابين بحالة إعياء شديدة.

تبين بالفحص أن الأشقاء الأربعة تناولوا وجبة فسيخ ليصابوا بحالة تسمم نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلفظ طفلة أنفاسها الأخيرة بينما يتلقى أشقائها الثلاث العلاج.

ويستمع رجال المباحث بقيادة المقدم محمد سعيد ومعاونه الرائد عبد الحليم الجيار إلى أقوال الأم لتحديد هوية البائع وضبطه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.