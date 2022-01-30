أسماء الـ 10 متهمين المحالين للمفتي في قضية "كتائب حلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أحالت الدائرة الأولى "إرهاب"، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان" إلى فضيلة المفتي؛ لأخذ الرأي الشرعي،

وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل؛ للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 215 متهمًا.

أسماء المحالون للمفتي هم؛ يحيى السيد إبراهيم، مجدي محمد إبراهيم، محمود عطيه ،حمد عبد الغني، عبد الوهاب مصطفى، محمود أبو حسيبه، محمد إبراهيم حامد، مصعب عبد الحميد خليفة، عبد الله نادر، عبد الرحمن عيسى، محمود السيد أمين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور عضو النيابة حازم محمد عامر.

وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.