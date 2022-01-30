اختفاء انتهى داخل بيارة صرف.. تفاصيل العثور على جثة الشاب مينا وسر تشوه جلده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يوم الاثنين الماضي حظي منشور اختفاء شاب في مقتبل العمر بانتشار على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا وسط مطالبات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة الكشف عن غموض تغيبه عبر هاشتاج "مينا عبد السيد لازم يرجع".

أمس السبت عثر على جثة الشاب العشريني داخل بيارة صرف صحي بنطاق مدينة حدائق أكتوبر، يرتدي سويت شيرت زيتي اللون، بنطلون جينز أسود اللون، ولا يوجد بها إصابات ظاهرية.

خرج شقيق المتوفى صاحب الـ٢٤ سنة في مقطع فيديو يشير إلى وجود شبهة جنائية لافتا بأن آثار حروق بدت واضحة على جثمان شقيقه.

فريق بحث ربيع المستوى وجه اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام بتشكيله برئاسة اللواء مدحت فارس ونائبه اللواء عاصم أبو الخير بمشاركة العميد عمرو البرعي.

فريق من وحدة مباحث قسم حدائق أكتوبر إلى محل البلاغ بقيادة المقدم محمد داوود ومعاونيه الرائد محمد فهمي والنقيب عمرو الببلاوي يعكف على فحص علاقات الشاب ومراجعة كاميرات المراقبة لآخر ظهور له فضلا عن سجل مكالماته.

التحريات والمعاينة تشيران إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة لاسيما عدم وجود آثار طعنات أو طلقات.

مصدر أمني أرجع الحروق التي طالت الجثة إلى حدوث تفاعل كيميائي بينها وبين مياه الصرف الصحي لمرور عدة أيام على الوفاة، الأمر الذي نتج عنه تشوه الجلد.

بدوره، يعكف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، على مراجعة خط سير الشاب خاصة أن آخر ظهور له رصدته كاميرا مراقبة بالقرب من محطة وقود أمام حي الأشجار.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.