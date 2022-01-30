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وزير الإسكان يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة أرض ب6 أكتوبر لإقامة مشروع سكني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 723 لعام 2021.

ونصت المادة الأولى من القرار: باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 17 ب بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500م الواقعة بالحوض رقم 30 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ / شفيق علي سويد، لإقامة مشروع سكني بمقابل عيني.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي:

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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