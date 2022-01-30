أسعار التحاليل نار.. طلب إحاطة لمواجهة مهازل الأسعار بمراكز التحاليل والأشعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

اتهم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بترك المواطنين ضحايا تحت رحمة مراكز الأشعة والتحاليل الخاصة، مؤكداً أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار إجراء التحاليل والأشعة بالمراكز الخاصة.

وطالب زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بأن يحصل منه على ثلاثة تليفونات لثلاثة مراكز شهيرة متخصصة في التحاليل الطبية ليجري اتصالات بهم على أساس أنه مريض ويريد عمل أشعة على الشرايين التاجية بالصبغة، لتكون المفاجأة أن أحدهم سيرد وسيقول التكلفة 3900 جنيه، والثاني سيقول 3100 جنيه، والثالث سيقول 1950 جنيهًا.

وتساءل النائب: مَن الذي يترك هذه المافيا التي تتاجر بآلام المرضى تحدد الأسعار كما تريد دون أي ضوابط؟! متهماً الحكومة بأنها السبب الرئيسي وراء متاجرة هذه المراكز بالمرضى؛ لأنها لم توفر هذه التحاليل والأشعات داخل مستشفياتها بأسعار مناسبة.

وطالب زين الدين الدكتورَ خالد عبد الغفار بسرعة التحرك لوقف هذه المهازل؛ خصوصًا أن غالبية هذه المراكز لا تكتفي بهذه الأسعار الجنونية؛ ولكن تعذب المرضى وتذلهم لإجرائها بسبب تكدسهم وقلة إمكانات هذه المراكز، مؤكداً أن الحكومة أيضاً وراء إثراء هذه المراكز؛ لأن الغالبية من المرضى المترددين على هذه المراكز من الموظفين بمختلف مؤسسات الدولة.

وطلب النائب من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، استدعاء الدكتور خالد عبد الغفار إلى البرلمان للرد على تساؤلاته.