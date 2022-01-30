بعد الخلط في الأعراض.. كيف تفرق بين إصابتك بكورونا والإنفلونزا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نصح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، بضرورة التوجه إلى أقرب منشأة طبية إذا ظهرت على أحد الأفراد أعراض تشير إلى إصابته بفيروس كورونا ومتحوراته.

وبشأن اختلاط أعراض الإنفلونزا وكورونا حالياً، قال "عبدالفتاح" في حوار لمصراوي يُنشر لاحقاً، إن عليهم التوجه إلى أقرب منشأة طبية لأنه هم الذين يقيمون الحالة، إلى بسيطة ومتوسطة وشديدة وبالمناسبة فالأمراض التنفسية علاجها متشابه، ولا يجب أن يكون المريض طبيبا لنفسه ويحدد لنفسه العلاج، فيجب استشارة منشأة طبيبة لأن الطبيب قادر على تقييم الحالة.

وتابع: "لكي يطمئن الجميع، فالأعراض بسيطة ولا تستدعي القلق ولكن الأهم ألا يعدي شخصا مصابا المحيطين به، ويجب أن تظل حالة واحدة لا تنتج عنها عدوى مجتمعية".

وأوضح "عبدالفتاح" أن هناك مجموعة أمراض كبيرة أسمها "الأمراض شبيهات الإنفلونزا" وهي محيرة، فنزلات البرد مرض يصيب الجهاز التنفسي العلوي بالمقام الأول وأعراضه بسيطة تتراوح ما بين رشح احتقان في الحلق، وسرعان ما يُشفى المريض.

أما الإنفلونزا قد تتراوح شدتها، وأهم ما يميزها ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في الجسم ووهن بالعضلات، لأنها تؤثر على عضلات كثيرة في الجسم بما فيها عضلة القلب، ولذلك فالإنفلونزا تعد صورة أشد من نزلات البرد، وفق المسؤول الطبي.

وأشار إلى كورونا وخاصة الموجة الأخيرة تتراوح شدتها، فلو تحدثنا عن متحور أوميكرون فالأعراض الأكثر انتشارا هي: رشح وصداع وشعور بالتعب والإجهاد، وعطس واحتقان وجفاف الحلق، وصعوبة في البلع.

ولفت عبدالفتاح إلى أن الأعراض الأقل ظهورا تشمل ارتفاع درجة الحرارة أو رعشة في الجسم وكحة، في حين أن الأعراض النادرة مثل فقد حاستي الشم والتذوق وألم في الصدر وصعوبة في التنفس.