الطقس لحظة بلحظة.. أمطار على هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن غرب البلاد على موعد مع الأمطار خلال الساعات القليلة القادمة.

وأضافت الأرصاد، في بيان، اليوم الأحد: يوجد منخفض سطحي على البحر المتوسط يؤثر ويتمركز الآن غرب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه مع تقدم المنخفض شرقا سيبدأ تساقط الأمطار على السلوم ثم مطروح وسيوة تكون متفاوتة الشدة.

كما تنشط الرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة تمتد إلى الداخل.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن بداية من اليوم يوجد تحسن في حالة الطقس على أغلب المناطق، وترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وتصل لنهاية الأسبوع لـ19 درجة، بعد أن وصلت لـ11 درجة الأسبوع الماضي.

وأضافت غانم، لمصراوي، أن درجات الحرارة ما زالت تحت المعدل الطبيعي لمثل هذا التوقيت من العام بحوالي درجات إلى 3 درجات، موضحة أن الأسبوع الحالي نشهد أجواء شتوية طبيعية.

واكدت أنه بداية من شهر فبراير يوجد تحسن في الأحوال الجوية، لكن من المتوقع أن نشهد موجات من التقلبات الجوية. حيث لم يمضى من فصل الشتاء أكثر من شهر وأسبوع فقط.​