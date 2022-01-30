تعاني من تشققات الجلد في الشتاء؟ هيئة الدواء تعلن 4 طرق للوقاية ​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت هيئة الدواء المصرية إن الجلد يصاب بالجفاف والتشقق في فصل الشتاء نتيجة للتعرض للهواء الجاف وقلة شرب الماء مما يزيد من الإصابة بجفاف الجلد.

وبحسب هيئة الدواء المصرية، توجد مجموعة من النصائح لعدم تعرض الجلد للجفاف في فصل الشتاء، وهي:

1- استخدام أنواع من الصابون المناسب، والتي لا تحتوي على مواد كيميائية، ويفضل الأنواع التي تحتوي على الجلسرين.

2- استخدام المعقمات التي تحتوي على مرطبات للوقاية من فيروس كورونا.

3- تجفيف الجلد بعد استخدام المياه مع استخدام المرطبات المناسبة مثل برافين.

4- الحرص على تناول الغذاء الصحي الغني بالأسماك والحبوب والخضروات.