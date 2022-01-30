ضبط 6502 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 6502 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات (2010 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و216 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و40 مخالفة موقف عشوائي، و71 مخالفات شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.