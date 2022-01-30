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بأسعار مخفضة.. الداخلية تطلق المرحلة الـ 21 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية للجمهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

انطلقت فعاليات المرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة؛ للمشاركة في توفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية "استراتيجية، أساسية" – سلع معمرة وأدوات منزلية – ملابس – مفروشات - أدوات كهربائية – مستلزمات إضاءة – مستلزمات طبية للوقاية من فيروس ) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

وتتوفر السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".

يأتي ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبني المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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