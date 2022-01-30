النيابة تحقق في العثور على جثة شاب ببئر صرف صحي.. وأسرته: خرج من أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، حول العثور على جثة شاب ببئر صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة العامة بفحص تتبع خط سير الضحية، من مكان عمله بأحد المحال الشهيرة، إلى مكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من زملائه بالعمل، وفحص آخر المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة له.

وقالت أسرة الضحية إنه خرج إلى عمله منذ أسبوع واختفى عقب ذلك، وانقطع الاتصال به، مما دفعهم لتحرير محضر بتغيبه، حتى تم إبلاغهم بالعثور على جثته.

وعاين رجال المباحث الجثة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم نقلهم إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شخص ببئر صرف صحي بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين أن الجثة لشاب مبلغ بتغيبه، وتم العثور على متعلقاته.

توصل رجال المباحث لهوية الشاب، وتم استدعاء أفراد أسرته، حيث تعرفوا عليه، وأكدوا تحريرهم محضرا بتغيبه منذ أسبوع، فحرر محضر بالواقعة، وجاري إجراء التحريات للتوصل لملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.