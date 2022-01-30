"خناقة على الميراث".. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التعدي على سيدة وزوجها في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات تضررت خلاله من أحد الأشخاص بالتعدي عليها وزوجها بالضرب بالقاهرة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإحدى السيدات تضررت خلاله من تعدي أحد الأشخاص وزوجته عليها وعلى زوجها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "زوج القائمة على نشر مقطع الفيديو"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) طرف ثاني (شقيق الأول، وزوجته "والتي ظهرت بمقطع الفيديو وبحوزتها عصا حديدية " - مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بسبب خلافات بين الأول والثاني حول الميراث، تطورت إلى تعدي الطرف الثاني على الأول بالضرب دون حدوث إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثاني"شقيق الطرف الأول" وبمواجهته أيد ما سبق وجاري تكثيف الجهود لضبط زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.