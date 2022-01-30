"سرقوا علب سجائر".. ضبط المتهمين بالسطو المسلح على "كشك" بالتجمع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين بالسطو المسلح على "كشك" بمنطقة التجمع الأول وسرقة 100 علبة سجائر تحت تهديد السلاح.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من عامل بأحد الأكشاك "كائنة بدائرة القسم" بأنه حال تواجده بمحل عمله فوجئ بحضور شخصان وقاما بتهديـده باستخدام سلاح ناري كان بحوزتهما وأستوليا منه على مبلغ مالي و ۱۰۰ علبة سجائر مختلفة الأنواع كرهاً عنه، ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وباستدعائه قرر بتأجيره السيارة لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزتهم.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.