"الغاز قطع أنفاسهم".. مصرع سيدة وأبنائها خنقًا في التبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

لقيت سيدة واثنين من أولادها مصرعهم، إثر اختناقهم من تسرب كمية كبيرة من الغاز خلال نومهم.

واكتشف الأهالي الحادث، بعد شمهم غاز مصدره شقة المتوفين، بادروا بطرق الباب ومن ثم كسروه لعدم استجابة أحد من الداخل فوجدوا السيدة وأولادها فارقوا الحياة.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من الأهالي بدائرة القسم، بعثورهم على 3 جثث لربة منزل واثنين من أبنائها متوفين داخل شقتهم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة ربة منزل عمرها 46 سنة، وابنتها وعمرها 26 سنة، وطفلها 10 سنوات.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط المباحث أن الوفاة نتيجة حدوث تسرب غاز ووفاة الضحايا إثر الاختناق أثناء النوم.