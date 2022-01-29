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مستشار مجلس الوزراء ينشر صورًا لمدينة العلمين الجديدة ليلًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي، لرئيس مجلس الوزراء، صورا لمدينة العلمين الجديدة ليلًا.

وقال يونس عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك": "مدينة العلمين الجديدة ليلًا بعد أجواء ممطرة".

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 48130.82 فدان ويبلغ عدد السكان المستهدف نقله إلى المدينة حوالي 2 مليون نسمة.

كما تم تخصيص مبلغ 3 مليارات جنيه للبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة من خلال محطة لتحلية مياه الشرب بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتطوير الطريق الساحلي (إسكندرية/مطروح) من الكيلو 93 حتى تقاطعه مع طريق وادي النطرون/العلمين بقيمة 320 مليون جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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