رئيس "مصر الوسطى" للكهرباء يكشف سبب حريق مستشفى الغنايم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن سبب اندلاع حريق مستشفى الغنايم بأسيوط، هو إشعال أحد العاملين النار في أوراق ومهملات بجوار لوحة كهرباء جهد منخفض أسفل سلم المستشفى.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن ذلك أدى إلى اشتعال النيران في كابلات الكهرباء الممتدة من محول جهد متوسط بقدرة 1 ميجاوات، يغذي المستشفى ما أدى إلى اشتعال الحريق.

وأكد شمعة أن هناك شركة خاصة متعاقدة معها إدارة المستشفى تقوم بصيانة وتشغيل المحول الخاص بالمستشفى، وعند اشتعال النيران تم إبلاغ شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، لفصل التيار عن محول المستشفى.

وأشار شمعة إلى أن فرق الصيانة والطوارئ التابعة لشركة مصر الوسطى، تقوم بمساندة الشركة الخاصة المسئولة عن صيانة وتشغيل محول المستشفى للسيطرة على الموقف وإعادة التيار الكهربائي مرة أخرى.

واندلع حريق داخل غرفة كهرباء في مستشفى الغنايم المركزي بمحافظة أسيوط مساء اليوم السبت، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وبعد المعاينة الأولية تبين اندلاع الحريق في غرفة كهرباء داخل مستشفى الغنايم المركزي، ما أدى لاحتراق اللوحة، دون حدوث إصابات بشرية.